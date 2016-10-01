Kartal: Galibiyeti isteyen taraftık
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Baştan sona üstün oynayan futbol oynamak isteyen, galip gelmek isteyen bir Gaziantepspor vardı" dedi.
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal 3-1'lik Bursaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, "Baştan sona üstün oynayan futbol oynamak isteyen, galip gelmek isteyen bir Gaziantepspor vardı. Golden sonra 5 dakika geri yaslandık ve kalemizde golü gördük. Rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirmemiz lazımdı. 4., 5., 6. golü de atabilirdik olmadı. Futbolda rehavete gerek yok. Başka bir maçta olmaması için bize bir ders oldu. Haklı bir galibiyet elde ettik. Taraftarlarımız varsa biz varız. Gaziantepspor'un başarısı için varız. Ben bu takımın formasını giydim. Ben taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Gaziantepsporlu'yum bu takımın ekmeğini yiyorum. Biz bir takımız haftalarca çalışıyoruz. Biz zorluk derecesi yüksek takımlarla ilk altı haftada mücadele ettik ve her maç üstüne koyarak yolumuza devam ettik. Zaman zaman düşüşler olabilir" şeklinde konuştu.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Muhteşem karşılama
Toplam 4
Yorum
hahah sakat diye oynatılmadan satılan emekesi diyecektin heralde fener için :)
- Aboubakar, Adriano atar
Toplam 9
Yorum
jdmx bu adam sosa gomez ve törenin boşluğunu fazlasıyla kapatır. helal olsun.
- "Yine kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz"
Toplam 4
Yorum
ABO Baksada bakmasada Biz BEŞİKTAŞ gelenek göreneklerimiz birbirinden değerli oyuncularımızla Tarihin ikinci büyük Beşiktaş başkanıyla Allah nasip ederse bu sezon *** TAKACAĞIZ
Kartal: Galibiyeti isteyen taraftık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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