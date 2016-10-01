Antep, Timsah'ı avladı!

ANTEP GOLÜ 31. DAKİKADA BULDU

Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Evans Kangwa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Nabil Ghilas, sağ ayağıyla topun gelişine şık bir vole vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu.

TİMSAH'IN CEVABI GECİKMEDİ

41. dakikada Cristobal Jorquera'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yonathan Del Valle'nin son çizgiye yakın bir noktadan ceza alanına gönderdiği ortayı iyi takip eden Pablo Batalla, altıpas içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

ERDEM ATILDI, HARUN PENALTIYI ÇIKARDI

Maçın 45. dakikasında sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Bart Van Hintum'un ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Nabil Ghilas'ın şutunda direkten dönen topa Erdem Özgenç eliyle müdahalede bulundu. Hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada sakatlanan Ertuğrul Ersoy'un yerine oyuna dahil olan Erdem Özgenç, elle müdahele sonucu Tolga Özkahya tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Nabil Ghilas'ın vuruşunda Harun Tekin penaltıyı kurtarmayı başardı.

ANTEP TEKRAR ÖNE GEÇTİ

60. dakikada Bart Van Hintum'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Evans Kangwa kafa ile topa dokundu, Harun Tekin'nin müdahalesi yeterli olmayınca kaleye yönelen topu Şamil Cinaz uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçerek ağlarla buluştu.

FARK 2'YE YÜKSELDİ

Anton Putsila'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Daniel Larsson, Harun Tekin'in yanından Evans Kangwa'ya pasını aktardı. Evans Kangwa'da topu ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmayı başardı.