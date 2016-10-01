Antep, Timsah'ı avladı!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 6. haftasında Gaziantepsor, Bursaspor'u konuk etti. Timsah'ın 45. dakikada 10 kişi kaldığı mücadeleyi Gaziantepspor, Evans Kangwa(2) ve Nabil Ghilas'ın golleriyle 3-2 kazandı. Ayrıca Antep 45. dakikada Ghilas ile bir penaltıdan da yararlanamadı. Bursaspor'un golleri ise Pablo Batalla ve Yonathan Del Valle'den geldi.
ANTEP GOLÜ 31. DAKİKADA BULDU
Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Evans Kangwa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Nabil Ghilas, sağ ayağıyla topun gelişine şık bir vole vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu.
TİMSAH'IN CEVABI GECİKMEDİ
41. dakikada Cristobal Jorquera'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yonathan Del Valle'nin son çizgiye yakın bir noktadan ceza alanına gönderdiği ortayı iyi takip eden Pablo Batalla, altıpas içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.
ERDEM ATILDI, HARUN PENALTIYI ÇIKARDI
Maçın 45. dakikasında sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Bart Van Hintum'un ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Nabil Ghilas'ın şutunda direkten dönen topa Erdem Özgenç eliyle müdahalede bulundu. Hakem Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. 24. dakikada sakatlanan Ertuğrul Ersoy'un yerine oyuna dahil olan Erdem Özgenç, elle müdahele sonucu Tolga Özkahya tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Nabil Ghilas'ın vuruşunda Harun Tekin penaltıyı kurtarmayı başardı.
ANTEP TEKRAR ÖNE GEÇTİ
60. dakikada Bart Van Hintum'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Evans Kangwa kafa ile topa dokundu, Harun Tekin'nin müdahalesi yeterli olmayınca kaleye yönelen topu Şamil Cinaz uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçerek ağlarla buluştu.
FARK 2'YE YÜKSELDİ
Anton Putsila'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Daniel Larsson, Harun Tekin'in yanından Evans Kangwa'ya pasını aktardı. Evans Kangwa'da topu ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmayı başardı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:59
- Mayısta görebilirsiniz
Toplam 8
Yorum
vasat galata eminmisin riekerink,ocak aynida kovulmus olmiyasin:)
- İpek Soylu şampiyon oldu
Toplam 1
Yorum
melike çok güzel yüzlüymüş... ülkemizin gururusun canım benim
- Bozgun!
Toplam 19
Yorum
Reis Hiç bir zaman için iflah olmayacaksınız.. Çünkü her şey açık ortadayken bile utanmadan 2011 şampiyonu biziz diyorsunuz Allah vuruyor sizi..
Antep, Timsah'ı avladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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