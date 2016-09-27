İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Bir grup taraftar Büyükşehir Gaziantespor-Sivasspor karşılaşmasını izlemek için Kamil Ocak Stadyumu’na gelen Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal’a tepki gösterdi.
Gaziantepspor'un tecrübeli çalıştırıcısı İsmail Kartal, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan Büyükşehir Gaziantepspor - Sivasspor karşılaşmasını izlemek için stada gelmişti. Büyükşehir Gaziantepspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte bir grup fanatik Gaziantepspor taraftarı protokol tribünde oturan Gaziantespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yöneldi. Tecrübeli teknik adam ile konuşmak isteyen taraftarların ricasını kırmayan İsmail Kartal konuşmak için taraftarların bulunduğu alana geldi. Bu sırada taraftarlar İsmail Kartal'a "Biz Fenerbahçeli teknik direktör istemiyoruz. İstediğiniz oldu mu? Biz Gaziantepspor için canımızı veririz. Lütfen bu tür açıklamalarınızda biraz daha dikkatli olmanızı rica ediyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
İSMAİL KARTAL: SONUNA KADAR GAZİANTEPSPORLUYUM
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarların tepkileri üzerine bir açıklama yaptıç. Kartal, "Ben Fenerbahçeli olabilirim, bunu inkar etmiyorum. Şu anda Gaziantepspor'un ekmeğini yiyorum ve sonuna kadar Gaziantepsporluyum. Gaziantepspor'un başarısı için çalıyorum" dedi.
"Ben inançlı bir insanım, samimi bir insanım, doğru ve dürüst bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir yerde hiç yalan konuşmadım, samimi olarak doğruları konuşurum. Benden önceki antrenör, hangi takımı tutuyordu. Peki her antrenör Türkiye'de, dünyada doğdu şehrin takımında mı çalışıyor, öyle bir şey de yok. Ben bugün Gaziantepspor'un başındayım. Profesyonelim işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu takımın bu kadar kısa zaman içerisinde ne kadar mesafe kat ettiğini herkes görüyor, herkes biliyor. Bunun daha iyi olması için ben ve ekibim çalışmaya devam ediyoruz. Burada çok daha başarılı olmak için geldim. Geleceğim ve kariyerim benim için çok önemli. Gaziantepspor'un şu anda ekmeğini yiyorum. Gaziantepspor'un başarısı için de elimden geleni yapacağım. Herkes de şunu bir kere bilsin, ben bu takımın 2 sene formasını giydim. Bu takımın formasını giyerken de milli takıma gittim ve Gaziantepspor'u temsil ettim. Ben içinde Allah korkusu olan inançlı bir insanım, hayatım boyunca rol yapmadım. Çalışmayı seven disiplinli bir insanım. Buraya da çalışmaya geldim. Benim hakkımda nereden çıktı bu 'Fenerbahçeli'ymiş' her şey bu kadar iyi giderken. Olabilirim yani, ben bunu inkar etmiyorum, başkaları gibi de rol yapmıyorum. Ben şu anda sonuna kadar Gaziantepsporluyum, şu anda Gaizantepspor'un da başarısı için çalışıyorum, bütün taraftarlarımız bunu böyle bilsin."
Kartal, konuşmasının ardından takımın başında antrenmana çıktı. Düz koşuyla başlayan antrenman dar alanda paslaşma ve çift kale maçıyla devam etti.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 01:18
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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