 Ghilas göze girdi – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Ghilas göze girdi

    Ghilas göze girdi
    'da , Portekiz'in takımından transfer olan Cezayirli Nabil Ghilas, ilk 11'de çıktığı F.Bahçe maçında ilk golünü kaydetti. Teknik direktör İsmail Kartal, "İlk maçında çok iyi oynadı. Ghilas bu sezon bize yararlı olacak" dedi.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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