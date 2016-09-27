 21 maçta 3 galibiyet – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    21 maçta 3 galibiyet

    21 maçta 3 galibiyet
    ligde oynadığı son 21 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik 13 yenilgi aldı. Geçen sezon son maçında sadece 'ı ve son haftada Antalya'yı yenebilen G.Antep bu sezon da sadece 2. haftada Trabzon'a karşı kazandı.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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