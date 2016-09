İsmail Kartal: Yanlış anlaşıldım

Celal Doğan Tesisleri'nde hafta sonu oynayacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayan Gaziantepspor'da, teknik direktör İsmail Kartal antrenman öncesi gazetecilere takımının sergilediği oyundan memnun olduğunu söyledi. İyi oynadıkları karşılaşmalarda talihsizlik yaşadıklarını aktaran Kartal şunları söyledi:



"2 haftadır gerçekten bu ligin liderine karşı ve Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynadığımız oyun kamuoyunu tatmin etmiş görünüyor. Bizler de baktığımız zaman bu iki maçta en az 4 puan almamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Şanssızlık var, olmadı bunun yanında hakem hataları da var, bunu da eklememiz lazım. Sonuç olarak Gaziantepspor'da bu kadar kısa sürede ne kadar yeni gelen arkadaşlarımız da aramıza katılsa, aramızda sakatlığı nedeniyle aramızda olması gereken arkadaşlarımız olmasa da çok doğru yolda olduğumuzu oyun olarak, mücadele olarak herkese göstermiş durumdayız. Önemli olan bu oyunumuzu sürdürülebilir hale getirmek, bunu oturtmak, geliştirmek her hafta üzerine koyarak Gaziantepspor'u herkesin beklentisinin aksine daha iyi yerlere getirmek, daha üst sıralara getirmek için çalışıyoruz."

Kartal, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçı öncesinde "ben Fenerbahçeliyim" sözünün yanlış algılandığını ve üzerine algı yönetimi yapıldığını ifade ederek, şunları dedi:



"Ben inançlı bir insanım, samimi bir insanım, doğru ve dürüst bir insanım. Hayatım boyunca hiçbir yerde hiç yalan konuşmadım, samimi olarak doğruları konuşurum. Benden önceki antrenör, hangi takımı tutuyordu. Peki her antrenör Türkiye'de, dünyada doğdu şehrin takımında mı çalışıyor, öyle bir şey de yok. Ben bugün Gaziantepspor'un başındayım. Profesyonelim işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu takımın bu kadar kısa zaman içerisinde ne kadar mesafe kat ettiğini herkes görüyor, herkes biliyor. Bunun daha iyi olması için ben ve ekibim çalışmaya devam ediyoruz. Burada çok daha başarılı olmak için geldim. Geleceğim ve kariyerim benim için çok önemli. Gaziantepspor'un şu anda ekmeğini yiyorum. Gaziantepspor'un başarısı için de elimden geleni yapacağım. Herkes de şunu bir kere bilsin, ben bu takımın 2 sene formasını giydim. Bu takımın formasını giyerken de milli takıma gittim ve Gaziantepspor'u temsil ettim. Ben içinde Allah korkusu olan inançlı bir insanım, hayatım boyunca rol yapmadım. Çalışmayı seven disiplinli bir insanım. Buraya da çalışmaya geldim. Benim hakkımda nereden çıktı bu 'Fenerbahçeli'ymiş' her şey bu kadar iyi giderken. Olabilirim yani, ben bunu inkar etmiyorum, başkaları gibi de rol yapmıyorum. Ben şu anda sonuna kadar Gaziantepsporluyum, şu anda Gaizantepspor'un da başarısı için çalışıyorum, bütün taraftarlarımız bunu böyle bilsin."



Kartal, konuşmasının ardından takımın başında antrenmana çıktı. Düz koşuyla başlayan antrenman dar alanda paslaşma ve çift kale maçıyla devam etti.