"İlk golüm Fener’e"

G.Antep'in bir dönem F.Bahçe'de de forma giyen golcüsü İlhan Parlak, bu hafta karşılaşacakları rakibine gözdağı verdi. Parlak, "Bir an önce şeytanın bacağını kırmak istiyorum. Bu da F.Bahçe'ye olursa iyi olur. Bu sezon ilk golümü F.Bahçe'ye atmak istiyorum" iddiasında bulundu.



Larsson umutlu

F.Bahçe'yle karşılaşacak olan G.Antep'in İsveçli sağ kanat oyuncusu Daniel Larsson, İstanbul'da zor bir maça çıkacaklarını söyledi. 29 yaşındaki orta saha, "Son maçta iyi bir performans gösterdiler ve kazandılar. İyi bir takım fakat biz de artık iyi oynamaya başladık" diye konuştu.