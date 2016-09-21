İsmail Kartal geri sayımda
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı ligin 5. haftası öncesi büyük bir heyecan sardı. Daha önce çalıştırdığı F.Bahçe'ye karşı Kadıköy'e çıkacak olan Kartal, "Profesyonel insanlarız ve işimizin gereklerini yerine getirmek zorundayız. F.Bahçe'den çıkmış biriyim ama şu anda Gaziantepsapor'un ekmeğini yiyiyorum. Bu yüzden takımımın kazanması için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
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