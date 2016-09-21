"Fenerbahçe maçı bizim için zor olacak"
Gaziantepspor’un başarılı sol kanat oyuncusu Daniel Larsson, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Fenerbahçe ligin en zor takımlarından biri. Bizim için zor bir maç olacak" dedi.
Gaziantepspor'un başarılı sol kanat oyuncusu Daniel Larsson, 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi. Larsson, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ve daha da iyi oynadıklarını belirtti.
"Futbolda önemli olan sonuçtur"
Larsson, "Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Bir sürü şans ve gol pozisyonlarına da girdik. Eğer golü kalenizden uzak tutamıyorsanız yersiniz. Sonuç olarak futbolda önemli olan sonuçtur. Maalesef kaybettik. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha iyi çalışıyoruz" diye konuştu.
"Bizim için zor bir maç olacak"
Daniel Larsson, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe tabi ligin en zor takımlarından biri. Son maçta iyi bir performans gösterdiler ve kazandılar. İyi bir takım fakat biz de artık iyi oynamaya başladık. İyi bir performans gösteriyoruz. Eğer performansın üzerine birkaç tane gol de eklersek bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Yine de bizim için zor bir maç olacak" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Larsson, "Rakibimiz hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz. Bugün onlarla ilgili çalışma ve değerlendirme yapacağız. İnşallah orada onları yenip adımızı bir üst tura yazdırırız" şeklinde konuştu.
"Futbolda önemli olan sonuçtur"
Larsson, "Medipol Başakşehir maçında çok iyi oynadık. Bir sürü şans ve gol pozisyonlarına da girdik. Eğer golü kalenizden uzak tutamıyorsanız yersiniz. Sonuç olarak futbolda önemli olan sonuçtur. Maalesef kaybettik. Ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha iyi çalışıyoruz" diye konuştu.
"Bizim için zor bir maç olacak"
Daniel Larsson, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça ilişkin, "Fenerbahçe tabi ligin en zor takımlarından biri. Son maçta iyi bir performans gösterdiler ve kazandılar. İyi bir takım fakat biz de artık iyi oynamaya başladık. İyi bir performans gösteriyoruz. Eğer performansın üzerine birkaç tane gol de eklersek bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Yine de bizim için zor bir maç olacak" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında deplasmanda Eyüpspor ile oynayacakları karşılaşmayı da değerlendiren Larsson, "Rakibimiz hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz. Bugün onlarla ilgili çalışma ve değerlendirme yapacağız. İnşallah orada onları yenip adımızı bir üst tura yazdırırız" şeklinde konuştu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 Aslan’a önlem
Toplam 13
Yorum
ALİ ABUBAKAR PATLAYACAK YAZIN Bİ KENARA
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 49
Yorum
Beşiktaş Gülünecek birşey yok canım benim teşvik primlerini dağıtan takım beşiktaş değildir sen anladın onu şimdi bak bakalım kargalar mı gülüyor ?
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 49
Yorum
Aydın Sow gelir aklıma öyle dedinmi Kara bela :)
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