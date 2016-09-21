"2,5 - 3 ay daha aramızda olamayacak”
Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada, İstanbul ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçı oynandığı sırada rakip takım oyuncusu Gökhan İnler ile girdiği iki mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gaziantepspor'un 10 numarası Orkan Çınar'ın, 2016-2017 sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'nın 2,5-3 ay daha sahalarda olmayacağını belirtirken," Orkan geçen sezon olduğu gibi yine ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirmişti. Tedavisine tüm hızıyla devam ediliyor. Sezonun ilk yarısını da kaçırabilir. Maalesef bizimde öyle bir şanssızlığımız var" dedi.
İspanya'nın Granada takımından Gaziantepspor'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Mohammed Fatau'nun son durumu hakkında da bilgi veren Kartal, "Fatau biliyorsunuz takıma transferin son günlerinde katıldı. Sadece Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika süre almıştı. Tam olarak hazırlık değil. Çapraz bağlarında bir sorun var. O da giderildiğinde zannediyorum ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa maçına kadar yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'nın 2,5-3 ay daha sahalarda olmayacağını belirtirken," Orkan geçen sezon olduğu gibi yine ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirmişti. Tedavisine tüm hızıyla devam ediliyor. Sezonun ilk yarısını da kaçırabilir. Maalesef bizimde öyle bir şanssızlığımız var" dedi.
İspanya'nın Granada takımından Gaziantepspor'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Mohammed Fatau'nun son durumu hakkında da bilgi veren Kartal, "Fatau biliyorsunuz takıma transferin son günlerinde katıldı. Sadece Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika süre almıştı. Tam olarak hazırlık değil. Çapraz bağlarında bir sorun var. O da giderildiğinde zannediyorum ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa maçına kadar yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 21 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 Aslan’a önlem
Toplam 13
Yorum
ALİ ABUBAKAR PATLAYACAK YAZIN Bİ KENARA
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 49
Yorum
Beşiktaş Gülünecek birşey yok canım benim teşvik primlerini dağıtan takım beşiktaş değildir sen anladın onu şimdi bak bakalım kargalar mı gülüyor ?
- Beşiktaş'ın belalısı
Toplam 49
Yorum
Aydın Sow gelir aklıma öyle dedinmi Kara bela :)
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