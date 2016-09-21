 "2,5 - 3 ay daha aramızda olamayacak” – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    "2,5 - 3 ay daha aramızda olamayacak”

    "2,5 - 3 ay daha aramızda olamayacak”

    ’un Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

    Milli maçlar nedeniyle verilen arada, İstanbul ekibi ile hazırlık maçı oynandığı sırada rakip takım oyuncusu Gökhan İnler ile girdiği iki mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'un 10 numarası Orkan Çınar'ın, 2016-2017 sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

    Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'nın 2,5-3 ay daha sahalarda olmayacağını belirtirken," Orkan geçen sezon olduğu gibi yine ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirmişti. Tedavisine tüm hızıyla devam ediliyor. Sezonun ilk yarısını da kaçırabilir. Maalesef bizimde öyle bir şanssızlığımız var" dedi.

    İspanya'nın Granada takımından Gaziantepspor'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Mohammed Fatau'nun son durumu hakkında da bilgi veren Kartal, "Fatau biliyorsunuz takıma transferin son günlerinde katıldı. Sadece Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika süre almıştı. Tam olarak hazırlık değil. Çapraz bağlarında bir sorun var. O da giderildiğinde zannediyorum ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız maçına kadar yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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