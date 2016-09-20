''İyi futbola puan vermiyorlar''

Kartal, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların çok iyi gittiğini, antrenörlerle birlikte iyi bir ekibinin bulunduğunu söyledi.

Oyuncularının da çok coşkulu ve istekli olmasının kendilerini daha da motive ettiğini belirten Kartal, "Aramıza 2-2,5 hafta önce gelen arkadaşlarımız bile buradaki çalışma ortamına, coşkumuza ayak uydurdular. Bu kadar kısa bir süre içerisinde hep beraber iyi çalıştık. Kendimize göre taktiksel disiplin anlamında iyi bir format çıkardık. Özellikle bunu geçen maçta iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Önemli olan bunu sürdürebilmektir." diye konuştu.

Takımda sakatlığı süren oyuncuların bulunduğunu dile getiren Kartal, bunların da dönmesiyle daha iyi olacaklarını düşündüğünü kaydetti.

Ligde geçen hafta 1-0 yenildikleri Medipol Başakşehir'in 5-6 yıldır beraber oynayan, yönetimiyle, teknik direktörüyle, futbolcularıyla çok istikrarlı takım olduğuna dikkati çeken Kartal, "Son 2-3 sezondur hiçbir zaman böyle pozisyonları kalesinde vermeyen bir takıma karşı, çok pozisyonlara girdik. İyi bir futbol oynadık. Bu da beni çok mutlu etti. En önemlisi de taraftarlarımızın mutlu olmasıdır." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir maçından sonra oyuncularla toplantı yaptıklarını aktaran Kartal, mağlup olduklarını ancak bundan sonraki maçlarda iyi puanlar alıp bu ligi iyi yerlerde bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"İYİ FUTBOLA PUAN VERMİYORLAR"

Ara ara kötü maçlar da oynayacaklarını anlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Ara ara maçlar da kaybedeceğiz ama orta ve uzun vadede takım gerçekten çok iyi bir takım olacak. Zamana ihtiyacımız var. Bu zaman içerisinde iyi futbolumuzu, mücadelemizi ve kazanma hırsımızı devam ettirip, bir an önce toplayabildiğimiz kadar puanlar toplamak istiyoruz. Takımının öz güveninin artması ve taraftarlarımızın da mutlu olması için puan da almamız gerekiyor. Sonuçta iyi futbola puan vermiyorlar. Bundan sonraki maçlarımızda da hem iyi futbol oynayıp hem de puanlar alacağımızı düşünüyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini vurgulayan Kartal, takımda oynatamadıkları genç oyuncular ile az forma şansı bulan oyuncuların bulunduğunu belirten İsmail Kartal, "Onları da oynatacağız. Maçı ciddiye almamız lazım. Bugün Karabükspor 5-3 mağlup oldu. Eğer işimizi ciddiye alırsak Eyüpspor'u geçeceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu da Fenerbahçe ile maçımız var. İnşallah orada da son oynadığımız maçtaki gibi iyi mücadele edip puan ya da puanlar almak istiyoruz. Gaziantep'e o şekilde dönüp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.