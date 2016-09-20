İsmail Kartal: Volkan kurtardı

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, müsabakada çok net pozisyonlara girmelerine rağmen değerlendiremedikleri için yenildiklerini söyledi. Kartal, "Başakşehir kalecisi Volkan da çok iyi oynadı. Bu maçtan puan alamadığımız için şaşkınız. Gelecek maçlara bakacağız" diye konuştu.