 İsmail Kartal: Volkan kurtardı – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    İsmail Kartal: Volkan kurtardı

    İsmail Kartal: Volkan kurtardı
    Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, müsabakada çok net pozisyonlara girmelerine rağmen değerlendiremedikleri için yenildiklerini söyledi. Kartal, "Başakşehir kalecisi Volkan da çok iyi oynadı. Bu maçtan puan alamadığımız için şaşkınız. Gelecek maçlara bakacağız" diye konuştu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:02
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