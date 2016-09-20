İsmail Kartal: Volkan kurtardı
Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, müsabakada çok net pozisyonlara girmelerine rağmen değerlendiremedikleri için yenildiklerini söyledi. Kartal, "Başakşehir kalecisi Volkan da çok iyi oynadı. Bu maçtan puan alamadığımız için şaşkınız. Gelecek maçlara bakacağız" diye konuştu.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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