 Defansa özel program – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Defansa özel program

    Defansa özel program
    , iç sahada oynayacağı Başakşehir maçı için pusuya yattı. Teknik direktör İsmail Kartal, bu maç için defans oyuncuları ile özel olarak ilgileniyor. Rakibin Visca, Mehmet Batdal ve Mossora gibi hızlı ve kontratağı iyi uygulayan oyuncularına karşı defansın çok dikkatli olmasını ve arkaya adam kaçırmamalarını isteyen Kartal, o bölgede oynayan Bart Van Hıntum ve Elyasa Süme'ye özel program verdi.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:08
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