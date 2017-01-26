Aslan’dan müthiş zafer
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 tur rövanş maçında Macaristan'ın PEAC Pecs takımını 81-49 yendi.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan müthiş zafer. Sarı-kırmızılılar, EuroCup son 16 turu rövanş maçında karşılaştığı PEAC Pecs'e yine şans tanımadı. Macaristan'daki ilk maçta rakibini 71-67 yenen Dişi Aslanlar, dün de Abdi İpekçi'de 81-49'luk bir galibiyet aldı. Galatasaray bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
Galatasaray: Işıl Alben 11,Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4
PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs
1. Periyot: 21-12
Devre: 40-25
3. Periyot: 68-39
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:41
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 NE ALDIRACAGIZ FENER BJK YAPTIKLARINA SAYSIN BUNU ARTI 5ay SONRA BEDAVAYA FB GITSE NE YAZAR SAMPIYON BJK OLUR SENEYEDE ALIRIZ 1 FORVET BITER
- ''Mehmet Ekici için son teklifimiz...''
Toplam 9
Yorum
Fero Mehmet ekici ikaye FENERBAHCE istese en saglamini alir ama bizde 2. Yari transfer yok
- ''Benim için bir anlamı yok''
Toplam 8
Yorum
bistuyek ÇOK BEKLERSİN
Aslan’dan müthiş zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.