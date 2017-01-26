Aslan’dan müthiş zafer

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan müthiş zafer. Sarı-kırmızılılar, EuroCup son 16 turu rövanş maçında karşılaştığı PEAC Pecs'e yine şans tanımadı. Macaristan'daki ilk maçta rakibini 71-67 yenen Dişi Aslanlar, dün de Abdi İpekçi'de 81-49'luk bir galibiyet aldı. Galatasaray bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdırdı.



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Alijya Ferevski (Makedonya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)



Galatasaray: Işıl Alben 11,Jefferson 23, Pınar Demirok 5, Papova 14, Vitola 10, Cansu Köksal 2, Traore 5, Eda Şahin, Deniz Çolakoğlu, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü 2, Seda Deniz 4



PEAC Pecs: Mandic 4, Zele 8, Raksanyı 14, Licskai 4, Kuster 8, Juhasz 3, Sıksniute 6, Reka Szucs 2, Sellei, Lilla Szucs



1. Periyot: 21-12



Devre: 40-25



3. Periyot: 68-39