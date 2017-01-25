 Nereye Bruma! – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    Nereye !

    Nereye Bruma!

    G.Saray'ın kontrat uzatmak için uğraştığı Armindo futboluyla takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Portekizli yıldız, müsait pozisyonlarda pas yerine hep kaleye vurdu. Oyundan alınınca direkt soyunma odasına gitmek istedi, Riekerink izin vermedi.

    kupada 6-2'lik galibiyetin keyfini yaşarken, 'nın etkisiz performansı ve kaçırdığı net goller hayal kırıklığı yarattı.

    65. dakikada yerini Yasin Öztekin'e bırakan Portekizli oyuncu direkt olarak soyunma odasına gitmek isteyince, teknik direktör Riekerink engeline takıldı. Daha önce G.Saray'ın Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçta Yasin Öztekin'le tartışan Bruma, yerini Yasin'e bırakırken moralsizdi.

    Başını yerden kaldırmayan Bruma'yı soyunma odası tüneli girişinde kolundan tutan Riekerink, oyuncusunu yedek kulübesine dönmesi konusunda uyardı.

    Daha önce takım için otorite kuramadığı yönünde eleştirilen Jan Olde Riekerink bu hareketiyle eksik görülen yönünü geliştirdiğini gözler önüne serdi ve beğeni topladı.

    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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