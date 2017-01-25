Nereye Bruma!
G.Saray'ın kontrat uzatmak için uğraştığı Armindo Bruma futboluyla takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Portekizli yıldız, müsait pozisyonlarda pas yerine hep kaleye vurdu. Oyundan alınınca direkt soyunma odasına gitmek istedi, Riekerink izin vermedi.
Galatasaray kupada 6-2'lik galibiyetin keyfini yaşarken, Bruma'nın etkisiz performansı ve kaçırdığı net goller hayal kırıklığı yarattı.
65. dakikada yerini Yasin Öztekin'e bırakan Portekizli oyuncu direkt olarak soyunma odasına gitmek isteyince, teknik direktör Riekerink engeline takıldı. Daha önce G.Saray'ın Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçta Yasin Öztekin'le tartışan Bruma, yerini Yasin'e bırakırken moralsizdi.
Başını yerden kaldırmayan Bruma'yı soyunma odası tüneli girişinde kolundan tutan Riekerink, oyuncusunu yedek kulübesine dönmesi konusunda uyardı.
Daha önce takım için otorite kuramadığı yönünde eleştirilen Jan Olde Riekerink bu hareketiyle eksik görülen yönünü geliştirdiğini gözler önüne serdi ve beğeni topladı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
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