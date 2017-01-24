Galatasaray kiralık gönderdi
Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yı sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiraladığını borsaya bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Volkan Pala'nın 2016-2017 futbol sezonunun sonuna kadar İnegölspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İnegölspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Kulübü küçülttüler''
Toplam 18
Yorum
1905 Kıraçla birlikte yeterince hizmet etmedinizmi locanıza? Yüz yaşınıza geldiniz ne eksiğiniz kaldı hala zarar ziyan peşindesiniz?
- Stepneler Patrick ve Onyekuru
Toplam 24
Yorum
al etooooyu 10 numara "coşşşşş..dışardan gelenler alışana kadar lig biter hoca..
- Trabzonspor gruptan çıkamadı
Toplam 16
Yorum
ramo ikili avaraj diye bir kural var
Galatasaray kiralık gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.