 Galatasaray kiralık gönderdi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Galatasaray kiralık gönderdi

    Galatasaray kiralık gönderdi

    Galatasaray Kulübü, genç oyuncusu Volkan Pala'yı sezon sonuna kadar İnegölspor'a kiraladığını borsaya bildirdi.

    Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Volkan Pala'nın 2016-2017 futbol sezonunun sonuna kadar İnegölspor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İnegölspor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir" denildi.

    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:37
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