VakıfBank Galatasaray'a set vermedi
VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ikinci devresine Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek başladı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla mağlup ederek, ligdeki yenilgisizliğini de korudu. VakıfBank setleri 29-27, 25-21 ve 25-14 ile kazandı. Karşılaşmada 20 sayı ile oynayan Lonneke Sloetjes en skorer oyuncusu oldu. VakıfBank, ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın bugün oynadığı oyun ve gösterdiği reaksiyon oldukça iyiydi. Maç içinde konsantrasyonumuz yüksek olmasa da, maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık" şeklinde konuştu.
Mücadelenin en skorer ismi VakıfBanklı oyuncu Lonneke Sloetjes ise, "Son oynadığımız kupa maçının ardından bugün galip gelmemizden dolayı çok mutluyum. Özellikle ilk setteki oyunumuza rağmen savaşmayı bırakmadık ve maçı kazanmayı başardık" dedi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın bugün oynadığı oyun ve gösterdiği reaksiyon oldukça iyiydi. Maç içinde konsantrasyonumuz yüksek olmasa da, maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık" şeklinde konuştu.
Mücadelenin en skorer ismi VakıfBanklı oyuncu Lonneke Sloetjes ise, "Son oynadığımız kupa maçının ardından bugün galip gelmemizden dolayı çok mutluyum. Özellikle ilk setteki oyunumuza rağmen savaşmayı bırakmadık ve maçı kazanmayı başardık" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- De Jong’a talip çıktı
Toplam 15
Yorum
can ver gitsin. tolgaymıs selcuk mus Nigel de Jong. muş bunlar oynamayan adamlar kuru kalabalıklar.
- Caceres'te sıcak gelişmeler
Toplam 7
Yorum
herşeye rağmen BÜTÜN OLUMLUSLUKLARA RAĞMEN HERŞEY DÜZELİCEK GELECEK SENE BU YÖNETİM DAHA İYİ İŞLER YAPACAKTİR KİMSE BU YÖNETİME LAF ETMESİN.
- 'Caceres' transferinde flaş gelişme
Toplam 8
Yorum
Ça ça çaçares Otel değil Ts sakat adamı alıp yatarak para kazandıramazsınız. Yönetim almamakla haklı bence.
VakıfBank Galatasaray'a set vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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