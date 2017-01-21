VakıfBank Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ikinci devresine Galatasaray’ı 3-0 mağlup ederek başladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0'lık sonuçla mağlup ederek, ligdeki yenilgisizliğini de korudu. VakıfBank setleri 29-27, 25-21 ve 25-14 ile kazandı. Karşılaşmada 20 sayı ile oynayan Lonneke Sloetjes en skorer oyuncusu oldu. VakıfBank, ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımımın bugün oynadığı oyun ve gösterdiği reaksiyon oldukça iyiydi. Maç içinde konsantrasyonumuz yüksek olmasa da, maçtan galibiyetle ayrılmayı başardık" şeklinde konuştu.



Mücadelenin en skorer ismi VakıfBanklı oyuncu Lonneke Sloetjes ise, "Son oynadığımız kupa maçının ardından bugün galip gelmemizden dolayı çok mutluyum. Özellikle ilk setteki oyunumuza rağmen savaşmayı bırakmadık ve maçı kazanmayı başardık" dedi.