 Cimbom'un deplasman kabusu – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Cimbom'un deplasman kabusu

    Cimbom'un deplasman kabusu

    Euroleague'de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Olimpia Milano'ya 92-87 mağlup oldu.Galatasaray Odeabank'ın Euroleague'de deplasmanda kazanamama serisi 13 maça çıktı

    Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 92-87 yenildi.

    Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 13. mağlubiyetini alıp, tekrar son sıraya gerilerken, EA7 Emporio Armani Milano ise 5. galibiyetini elde etti.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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