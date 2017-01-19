 Cimbom'un deplasman kabusu – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Cimbom'un deplasman kabusu

    Cimbom'un deplasman kabusu

    Euroleague'de Galatasaray Odeabank, deplasmanda Olimpia Milano'ya 92-87 mağlup oldu.Galatasaray Odeabank'ın Euroleague'de deplasmanda kazanamama serisi 13 maça çıktı

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    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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