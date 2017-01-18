 Affedilen Yasin 11’de – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Affedilen Yasin 11’de

    Affedilen Yasin 11’de
    Tuzla maçı sonrası kadro dışı bırakılan yine kupa mücadelesiyle sahalara döndü. Elazığ'a karşı 11'de başlayan tecrübeli futbolcu devrede yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Yasin maç öncesi "Her gol attığımda zam istemedim" açıklaması yaptı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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