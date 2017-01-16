İşte Galatasaray'ın Elazığspor kadrosu
Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda kaleci Muslera, De Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Elazığ kafilesinde kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor.
Elazığ'a bugün gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Cenk Gönen, Batuhan Şen, Ahmet Gül, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:31
- Kolombiya'dan ithal golcü
Toplam 16
Yorum
Melo Ya allah askina su takima ortasaha alin selcuk nabiyo adam bitmis resmen 1 kisi eksik oyniyoruz her mac hic yoktan mehmet ekiciyi alin.
- Beşiktaş'a Osmanlıspor maçı öncesi müjde
Toplam 1
Yorum
/* EKİCİ TRANSFERİNE TAŞ KOYAN ORMAN VE USTA..PİŞMAN OLACAKLAR. EKİCİ BEDAVAYA GİDER.
- Forvet müjdesi
Toplam 11
Yorum
Federal*** çok beklemeye gerek yok yaşı daha genç oyunculara yönelmeli yönetim bize günü kurtaracak değil 5 yıl kesintisiz oynayacak oyuncu gerek
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