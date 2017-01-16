 İşte Galatasaray'ın Elazığspor kadrosu – Fotomaç – 16 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte Galatasaray'ın Elazığspor kadrosu

    İşte Galatasaray'ın Elazığspor kadrosu

    Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda kaleci Muslera, De Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor.

    Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Elazığ kafilesinde kaleci Fernando Muslera, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Semih Kaya, Luis Cavanda ve Sinan Gümüş yer almıyor.

    Elazığ'a bugün gidecek Galatasaray'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

    Cenk Gönen, Batuhan Şen, Ahmet Gül, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Armindo Bruma, Lionel Carole, Berk Ünsal, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Sabri Sarıoğlu, Soner Gönül, Birhan Vatansever.

    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Galatasaray'ın Elazığspor kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.