Galatasaray'ın kupadaki rakibi Elazığspor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
- Puan durumu
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Tuzlaspor
|4
|3
|-
|1
|9
|4
|5
|9
|Anagold 24 Erzincanspor
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|Galatasaray
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|-
|5
|Elazığspor
|4
|-
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 108
Yorum
murat vallahide billahide beni futbolun içine sokun fb de,5 yıl içinde sürekli şampiyonluklar ve klübün maddi sıkıntısını bitireyim.yapmazsam ....
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 108
Yorum
umut gecen yıl yapılan tarihi kadro yenileme fiyaskosu feneri bitirmiştir. ozan ve souza ikilisine sadece 15.5 milyon eur verildi!!
- Fenerbahçe maçında penaltı itirazı
Toplam 41
Yorum
44istanbul Hakemlerle toplanan yildiza alisinca böyle oluyor....
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