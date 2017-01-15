G.Saray’dan nokta atışı

Konya'da maç öncesi tartışmasız en çok merak edilen isim'di. Yeşil Burun Adalı futbolcu,formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada beklentileri karşıladı.'nin yerine 46. dakikada oyuna giren 26 yaşındaki futbolcu, bu kritik galibiyette kilit rol oynadı. Topla ilk buluşmasında rakip kalede tehlike yaratan 26 yaşındaki oyuncu,'nin golünün hazırlayıcısıydı. Hızıyla öne çıkanfutbolcu, rakiplerine zor anlar yaşattı.'Hızlı Garry' lakaplı oyuncu, hücuma müthiş katkı sağlarken, ilk maçındaki uyumuyla geçer not aldı. Aslan'ın yeni transferlerindenda 900+4'te'in yerine oyuna girdi. Başarılı stopere oyunda kaldığı kısa süre içinde fazla iş düşmedi. İlk maçında galibiyet sevinci yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues, "İlk maçında asist yapmak önemliydi.'in kim olduğunu herkese göstereceğim" dedi.