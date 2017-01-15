G.Saray’dan nokta atışı
40 yıllık Aslan gibiydi. Hızıyla öne çıkan ve performansıyla tam puan alan 26 yaşındaki yıldız, Sabri’nin golünün de hazırlayıcısıydı.
ONDAN MUTLUSU YOK
'Hızlı Garry' lakaplı oyuncu, hücuma müthiş katkı sağlarken, ilk maçındaki uyumuyla geçer not aldı. Aslan'ın yeni transferlerinden Ahmet Çalık da 900+4'te Sneijder'in yerine oyuna girdi. Başarılı stopere oyunda kaldığı kısa süre içinde fazla iş düşmedi. İlk maçında galibiyet sevinci yaşadığı için mutlu olduğunu söyleyen Rodrigues, "İlk maçında asist yapmak önemliydi. Rodrigues'in kim olduğunu herkese göstereceğim" dedi.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:49
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
G.Saray’dan nokta atışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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