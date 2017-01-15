 Albayrak’a 25. yıl onuruna berat – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Albayrak’a 25. yıl onuruna berat

    Albayrak’a 25. yıl onuruna berat
    G.Saray'ın olağanüstü divan kurulu toplantısı Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, İrfan Aktar başkanlığında başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kurulu üyeliğine hak kazanan 157 üyeye divan kurulu beratı takdim edildi. TFF eski başkanlarından Levent Bıçakçı, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Raşit Çetiner divan beratı alanlar arasında yer aldı. Üyeler beratlarını, ve İrfan Aktar'ın elinden aldı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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