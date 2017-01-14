 Yenilere berat – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Yenilere berat

    Yenilere berat
    Divan'ın kar nedeniyle ertelenen olağanüstü toplantısı bugün lisede yapılacak ve yeni üyelere beratları takılacak. Uzun yıllar alt yapı sorumluluğu yapan Bahri Savaş, takımla Konya'ya gittiği için beratını sonra alacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:17
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