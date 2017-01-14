Cimbom coştu
Defansa bir de yabancı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılıların, Vasco de Gama’nın 23 yaşındaki sambacısı ile ilgilendiği belirtildi.
GELECEK VADEDİYOR
Brezilya'da gelecek vadeden stoperler arasında gösterilen Luan Garcia Teixeira, Brezilya U-20 takımında 10 kez, U-23 takımında ise 1 kez forma giydi. Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu hem sağ hem sol stoperde görev yapabiliyor.
LOMBAERTS OLURSA KİRALIK!
Zenit'in Belçikalı stoperi Nicolas Lombaerts'in menajeri Santosh Verhulst'tan yeni açıklama geldi. Verhulst, Galatasaray'ın 31 yaşındaki oyuncuyu yaşı nedeniyle bonservisiyle almaya yaşanmadığını, kiralamak istediğini kaydetti.
LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR
Aslan'ın stoper adayları arasında 3 oyuncu daha var... Molde ile yollarını ayıran 28 yaşındaki Vegard Forren'i yedekte tutan sarı- kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Luiz Rhodolfo'nun durumunu takip ediyor. Ayrıca İspanyol Valencia'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Aderlan Santos için de menajerler aracılığıyla nabız yoklandığı kulislerde konuşuluyor.
Savaş ÇORLU
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:32
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Üçüncüsü Ersun Abdülkadiri de bir an önce takıma monte et. Yusuf yazıcıyı yalandan bir yarı oynatmadın. Abdülkadire 3 maç üst üste şans ver
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can İkincisi Ersun Sahada dökülen bursanın golünün pasını veren sarı kartlı ndoye ikinci yarı nasıl sahaya çıkar. Ben çıkarmazdım.
- Trabzonspor'dan şahane başlangıç
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Birincisi o nasıl kırmızı karttı adam yerden kalkmayınca daha önce vermediği sarıyı gösterdi.
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