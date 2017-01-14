Aboubakar süre alamadı
2017 Afrika Uluslar Kupası A Grubu karşılaşmasında Burkina Faso ile Kamerun, 1-1 berabere kaldı.
Başkent Libreville'de oynanan mücadelede Burkina Faso'nun golünü 75. dakikada Issoufou Dayo atarken, Kamerun'un golünü ise 35. dakikada Benjamin Moukandjo kaydetti.
Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, yedekler arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.
Öte yandan Burkina Faso Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Kayserisporlu Alain Traore 90 dakika, Kardemir Karabüksporlu Abdou Razack Traore ise 74 dakika oynadı.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:24
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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