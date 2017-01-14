 30 golün 6’sı ceza sahası dışından – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    30 golün 6’sı ceza sahası dışından

    30 golün 6’sı ceza sahası dışından
    Aslan'da zorlu sınav öncesi ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Sezonun ilk 16 haftasında 30 gol kaydeden G.Saray, bunların 6 tanesini ceza sahası dışından atarak bu alanda zirveye yerleşti. Öte yandan kalesinde en çok kafa golü gören takım olan (9) sarı-kırmızılılarda Sneijder de ligin en çok asist yapanı (8).Konyaspor'da bu sezon ligde gole en çok katkı yapan isim Riad Bajic oldu (8 gol, 2 asist).
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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