 Rhodolfo reddetti – Fotomaç – 13 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    reddetti

    Rhodolfo reddetti

    Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gitmesi konusunda ikna eden Beşiktaş, 'yu aşamadı.

    Sezonun ikinci yarısında forma giyme konusunda şansının düşük olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın teklifi iletildi ancak Brezilyalı stoper bir kez daha Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini tekrarladı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rhodolfo reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.