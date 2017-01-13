Rhodolfo reddetti

Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gitmesi konusunda ikna eden Beşiktaş, Rhodolfo'yu aşamadı.

Sezonun ikinci yarısında forma giyme konusunda şansının düşük olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın teklifi iletildi ancak Brezilyalı stoper bir kez daha Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini tekrarladı.