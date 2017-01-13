Rhodolfo reddetti
Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a gitmesi konusunda ikna eden Beşiktaş, Rhodolfo'yu aşamadı.
Sezonun ikinci yarısında forma giyme konusunda şansının düşük olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın teklifi iletildi ancak Brezilyalı stoper bir kez daha Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takımda forma giymeyeceğini tekrarladı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Rhodolfo reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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