 Ömer Ali Konya’nın kapısında – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Ömer Ali Konya’nın kapısında

    Ömer Ali Konya’nın kapısında

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Konyaspor'un kanat oyuncusu Ömer Ali Şahin'le de ilgilendiği ortaya çıktı.

    Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan oyuncu için Konya ile temasa geçtiği ifade edildi. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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