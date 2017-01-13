 Çin'den Podolski açıklaması geldi – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Çin'den açıklaması geldi

    Çin'den Podolski açıklaması geldi

    Çin kulüplerinden Guangzhou'dan sonra Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan da ile ilgilenmediklerini açıkladı.

    ile birçok soru aldığını söyleyen Sportif Direktör Shao Jiayi, "O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat biz Yılmaz'ın yanına hızlı birini arıyoruz. Podolski bu kriterlerde değil" diye konuştu.

    NAZİFOĞLU: "İLGİ SÜRÜYOR"
    Çin'den olumsuz haberler gelmeye evam ederken Yönetici Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'ye ilgi olduğu konusunda ısrarlı... Dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, "Podolski bizim futbolcumuz. Konya'ya da gelecek. Çin'den bir ilgi var ama belli bir süreye kadar buna izin vereceğiz" diye konuştu. Transferlerin devam edeceğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, forvet almayı planladıklarını söyledi.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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