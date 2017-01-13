Çin'den Podolski açıklaması geldi
Çin kulüplerinden Guangzhou'dan sonra Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan da Podolski ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Podolski ile birçok soru aldığını söyleyen Sportif Direktör Shao Jiayi, "O, gerçekten takdir ettiğim bir futbolcu fakat biz Yılmaz'ın yanına hızlı birini arıyoruz. Podolski bu kriterlerde değil" diye konuştu.
NAZİFOĞLU: "İLGİ SÜRÜYOR"
Çin'den olumsuz haberler gelmeye evam ederken Yönetici Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'ye ilgi olduğu konusunda ısrarlı... Dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, "Podolski bizim futbolcumuz. Konya'ya da gelecek. Çin'den bir ilgi var ama belli bir süreye kadar buna izin vereceğiz" diye konuştu. Transferlerin devam edeceğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, forvet almayı planladıklarını söyledi.
NAZİFOĞLU: "İLGİ SÜRÜYOR"
Çin'den olumsuz haberler gelmeye evam ederken Yönetici Levent Nazifoğlu, Lukas Podolski'ye ilgi olduğu konusunda ısrarlı... Dün konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, "Podolski bizim futbolcumuz. Konya'ya da gelecek. Çin'den bir ilgi var ama belli bir süreye kadar buna izin vereceğiz" diye konuştu. Transferlerin devam edeceğini belirten sarı-kırmızılı yönetici, forvet almayı planladıklarını söyledi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Çin'den Podolski açıklaması geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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