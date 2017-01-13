Çin'den şok Podolski açıklaması
Podolski'yi transfer edeceği söylenen Çin'in Guoan takımı, bu transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Takımın sportif direktörü Jiayi Shao, Çinli gazetecilere yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara şaşırdığını söyledi.
Shao, "Podolski çok iyi bir futbolcu ama bu kış böyle bir düşüncemiz yok" dedi.
Futbolculuğu döneminde Almanya'nın Energie Cottbus takımının formasını da giyen ve Alman futbolunu yakından tanıyan Shao şöyle konuştu:
"Bu haberler nereden çıkıyor, gerçekten şaşkınım. Podolski'yi çok beğeniyorum ama şunu da kesin olarak söylemek isterim ki gerçekten transfer etmeyi düşünmüyoruz."
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:04
- Rodallega an meselesi
Toplam 3
Yorum
mam61 nekadar cok sey bılıyorsunuz yaaaa faydası olmazmıs..... eto kac yasındaa bos bos konusmayın yaaaa
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp
Toplam 7
Yorum
MRT HAKEM ÇOK KÖTÜYDÜ !! BİZ DAHA KÖTÜYDÜK !!! BU TAKIMDA KALİNİC , ANTİC , SLUOKAS ACİLEN GÖNDERİLMELİ VE YERLERİNE DAHA İYİ OYUNCULAR ALINMALI !! POTA ALTINA OYUNCU ARIYORUZ ÜLKEMİZDE Khem Birch GİBİ BİR OYUNCU VARDI KAÇIRDIK !!! İLLA PAHALI OYUNCULAR ALINACAK DİYE BİRŞEY YOK !!!
- Persie için dedesi çok özel
Toplam 4
Yorum
Sneijder_W Rvp'yi sevmem babasını da sevmezdim ama Dedesine saygım sonsuz.
Çin'den şok Podolski açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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