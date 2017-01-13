 Çin'den şok Podolski açıklaması – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Çin'den şok Podolski açıklaması

    Çin'den şok Podolski açıklaması

    Podolski'yi transfer edeceği söylenen Çin'in Guoan takımı, bu transferin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Takımın sportif direktörü Jiayi Shao, Çinli gazetecilere yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara şaşırdığını söyledi.

    Shao, "Podolski çok iyi bir futbolcu ama bu kış böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

    Futbolculuğu döneminde Almanya'nın Energie Cottbus takımının formasını da giyen ve Alman futbolunu yakından tanıyan Shao şöyle konuştu:

    "Bu haberler nereden çıkıyor, gerçekten şaşkınım. Podolski'yi çok beğeniyorum ama şunu da kesin olarak söylemek isterim ki gerçekten transfer etmeyi düşünmüyoruz."

    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:04
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