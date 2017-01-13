Çin'den şok Podolski açıklaması

Shao, "Podolski çok iyi bir futbolcu ama bu kış böyle bir düşüncemiz yok" dedi.



Futbolculuğu döneminde Almanya'nın Energie Cottbus takımının formasını da giyen ve Alman futbolunu yakından tanıyan Shao şöyle konuştu:



"Bu haberler nereden çıkıyor, gerçekten şaşkınım. Podolski'yi çok beğeniyorum ama şunu da kesin olarak söylemek isterim ki gerçekten transfer etmeyi düşünmüyoruz."