Ahmet Çalık ve Muslera da kadroda!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:08
- Beşiktaş Ekici yarışında önde
Toplam 33
Yorum
Ozi BJK'nin transferi ihtiyaçtan değil Fener'e gitmesin muhabbeti..
- Anthony Bennett Fenerbahçe'de!
Toplam 4
Yorum
Ozi Basketbolda fenerin yanlışı pek azdır.Rotasyon için alındı.Asıl gelecek sene için yapılan transfer.Vesely, Ekpe alternatifi.
- Rodallega an meselesi
Toplam 5
Yorum
Refo Aslında elde olsada sadece takımına destek olan çok bilmişlik yapmayan taraftar transfer edebilsek yeterli bu taraftar kafasıyla sadece takımına zarar veriyorsun farkında olmayan taraftar
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