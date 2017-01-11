 Rize’ye gitmek istiyor – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Rize’ye gitmek istiyor

    Rize’ye gitmek istiyor
    Forma bulamadığı için mutsuz olan Josue'nin menajeri Carlos, İstanbul'a geldi ve yönetici Mehmet Özbek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Rizespor'un oyuncusunu istediğini iletti. İzin vermeleri durumunda Josue'nin Karadeniz ekibine gitmek istediğini söyledi. Şimdi gözler Riekerink'e çevrildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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