''Büyük hayaldi''

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında'tan renklerine bağladığıaçıklamalarda bulundu. Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı yıldız, Yunan kulübüne resmi televizyon aracılığıyla veda etti. 26 yaşındaki oyuncu,'dan teklif aldıktan sonra bunu reddetmenin imkansız olduğunu söyledi. Rodrigues " PAOK 'u çok seviyorum. Benim için kolay bir karar olmadı ama hayatta böyle şanslar size her zaman gelmez.benim hayallerimi süsleyen takımlardan biri. Oradan gelen teklifi reddedemezdim. Bu büyük fırsatı kullanmak istedim" ifadelerini kullandı. Garry Rodrigues sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi'nın sayılı kulüplerinden birine geldim. Uyum sürecini çabuk atlatacağımı düşünüyorum. Bir an önceformasını giyip muhteşem taraftarımızın önüne çıkmak istiyorum. Galatasaray 'a para için geldiğimi söyleyenler var. Bu kesinlikle doğru değil. Ben hayallerimi takip ettim ve şu an buradayım. Hedefim yeni kulübümde başarılı olup,Bu kulübün geleneğinde olan başarılarda benim de katkım olmasını istiyorum"G.Saray?Rodrigues için PAOK'aödeyecek. Ayrıca bir sonraki satışından yüzde 20 pay verecek. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar, geri kalan sezonun her biri içinsabit ücret alacak.Aslan'ınyeni kanat oyuncusuPAOK taraftarının tepkisinianlayabildiğini söyledi.Rodrigues "Bana kızıyorlaramaisteyincegitmek zorundaydım"diye konuştu.Garry Rodrigues, Galatasaray'dagibi yıldızlarla forma giyecek olmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Sneijder ve De Jong'dan öğreneceğim çok şeyler var. Onlarla aynı sahada olmak bile benim için büyük bir ders. Şimdi" ifadelerini kullandı.Garry Rodrigues, Galatasaray'a transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Hollandalı yıldız, havaalanındaki karşılamadan dolayı mutlu olduğunu da sözlerine eklediGarry Rodrigues,'dan ilk teklifi aldığında resmen çarpıldığını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu "Benimle ilgilenmeleribir şey. Şimdiden o formayı giymek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.PAOK'un hocası Vladan İvic, Garry Rodrigues'in gidişinin ardından konuştu "Burada kalmasını isterdim ancak onu zorla tutamazdık. Yerini doldurmak kolay olmayacak"Yasin ve Bruma cezalı, Sinan sakat, Poldi'nin durumu belirsiz. Rodrigues, Konya maçında sol kanatta olacak. Cimbom'unyeni transferiayağının tozuyla maça çıkacak. Önceki gün İstanbul'a gelen ve takıma yeni katılan 26 yaşındaki futbolcu Konya'ya karşı 11'deki yerini alacak. Aslan'dakart cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda yok.de sakatlığını henüz atlatamadı.Çin'etransferi gündemde olan'nin forma giyip giymeyeceği de belirsiz. Rodrigues böylece daha takım arkadaşlarının adını ezberleyemeden onlarla maça çıkacak.