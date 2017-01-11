 Ahmet Çalık'ta flaş gelişme! – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    'ta flaş gelişme!

    Ahmet Çalık'ta flaş gelişme!

    için en son 3 milyon euro’ya inen G.Birliği Başkanı , fiyatı 2.5 milyon euro’ya çekti.

    'ın transfer gündemindeki 'nin stoperi Ahmet Çalık konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 4 milyon euro isteyen, G.Saray'ın 2 milyon euro önermesi üzerine en fazla 3 milyona kadar düşen G.Birliği Başkanı İlhan Cavcav, fiyatı 2.5 milyon euro'ya çekti. Ahmet'in Galatasaray'a uygun bir futbolcu olduğunu dile getiren Cavcav, "Geleceği parlak bir futbolcu. Galatasaray'a çok faydası olur, ben de oraya gitmesini isterim. İstediğimiz son rakam 2.5 milyon euro" dedi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:22
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