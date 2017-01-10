Vargas elden kaçıyor
G.Saray 'ın listesindeki Vargas'ın da Çin yolcusu olduğu ifade edildi. Brezilya basınına konuşan, Flamengo Asbaşkanı Godinho, Vargas ile ilgilendiklerini söylerken, "Ama kulübü onu Çin'e satmak istiyor" dedi. Şilili golcü, 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya Hoffenheim'a geçmişti.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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