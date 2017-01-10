 Vargas elden kaçıyor – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    elden kaçıyor

    Vargas elden kaçıyor
    G.Saray 'ın listesindeki Vargas'ın da Çin yolcusu olduğu ifade edildi. Brezilya basınına konuşan, Flamengo Asbaşkanı Godinho, ile ilgilendiklerini söylerken, "Ama kulübü onu Çin'e satmak istiyor" dedi. Şilili golcü, 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya Hoffenheim'a geçmişti.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:23
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