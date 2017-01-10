 Seni döverim! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Seni döverim!

    Seni döverim!

    Melo, 2015’teki kupa finalinde tartıştığı Sabri’yi devre arasında tehdit ettiğini söyledi.

    İnter'den Palmeiras'a transfer olan , Fox Sport'a kariyeri ile ilgili itiraflarda bulundu. 'Pitbull' lakaplı yıldız, G.Saray forması giyerken Bursaspor ile oynadıkları Türkiye Kupası finalinde (2015) ile saha içinde yaşadığı tartışma hakkında, "Devre arasında 'İkinci yarıda gerçek Sabri gibi oynamazsan seni döverim' dedim. Sabri ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandıran isim oldu" ifadelerini kullandı. İki oyuncu maçta yumruklaşmanın eşiğine gelmişti.

    ?İNTİKAMIMI ALDIM
    Melo, F.Bahçe'ye Türk Telekom Arena'da 2-1 yenildikleri 2012'deki karşılaşmadan sonra 'un köpek gibi işeme hareketiyle kendisini taklit etmesine çok kızdığını da belirterek, "Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırıp, intikamımı aldım" şeklinde konuştu.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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