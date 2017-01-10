Marvelous Nakamba yarışı
Soccernews, Hollanda Ligi takımlarından Vitesse'de forma giyen Marvelous Nakamba ile Hamburg, Wolfsburg ve Everton ile birlikte Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı. 22 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu, bu sezon Eredevisie'de 18 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Nakamba, transfere Afrika Uluslar Kupası sonrası odaklanacağını söyledi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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