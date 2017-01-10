 Marvelous Nakamba yarışı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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HEPSİ
    10 Ocak 2017, Salı
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    yarışı

    Marvelous Nakamba yarışı
    Soccernews, Hollanda Ligi takımlarından 'de forma giyen Marvelous Nakamba ile Hamburg, Wolfsburg ve Everton ile birlikte 'ın da ilgilendiğini yazdı. 22 yaşındaki Zimbabveli orta saha oyuncusu, bu sezon Eredevisie'de 18 maçta 1 gol, 1 asist üretti. Nakamba, transfere Afrika Uluslar Kupası sonrası odaklanacağını söyledi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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