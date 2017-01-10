Galatasaray’ı sıkıntı bastı
Stoper transferinde ortaya çıkan rakamlar Cimbom’u zorluyor.
Zenit'ten Nicolas Lombaerts ve Palmeiras'lı Vitor Hugo'yu transfer etmeyi çok isteyen Galatasaray ortaya çıkan uçuk rakamlar nedeniyle sıkıntılı... UEFA'nın finansal fair-play konusunda bastırması ve Lukas Podolski'nin henüz Çin'e transferi için onay vermemesi Galatasaray'ın bir adım geri atmasına neden oldu.
SÜRPRİZ İSİM: RHODOLFO
Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Forren ile Rhodolfo'ya döndü. Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan Rhodolfo için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Yarına kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Molde'den ayrılan Forren veya Rhodolfo'dan birisiyle anlaşılacak.
SÜRPRİZ İSİM: RHODOLFO
Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Forren ile Rhodolfo'ya döndü. Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan Rhodolfo için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Yarına kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Molde'den ayrılan Forren veya Rhodolfo'dan birisiyle anlaşılacak.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Galatasaray’ı sıkıntı bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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