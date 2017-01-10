Galatasaray'da izin günü
Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile oynadığı hazırlık maçının ardından sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaray'da, oyunculara 1 gün izin verildi.
Galatasaray, 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
- Baster’a Hugo öfkesi
Toplam 4
Yorum
RB KCBYK HAVA SICAK TAKIM MAĞLUP, HAVA SOĞUK TAKIM MAĞLUP. SEYİRCİ YOK TAKIM MAĞLUP, DEPLASMANDA TAKIM MAĞLUP, BASKET TAKIMI,VOLEYBOL TAKIMI MAĞLUP. RAKİPLER TRANSFER YAPIYOR BİZDE TIK YOK. BİZ DAHA NE KADAR SUSUP BEKLEYELİM.
- Ersan kiralık olarak dönüyor
Toplam 6
Yorum
arsen l. BJK nin şampiyonluklarının kaçırılmasında hakemlerle birlikte ve Necip ile beraber katkıda bulunmuş,saatli bombalar..İkisinin de beli dönmüyor ikisinin de tekniği sıfır.....
- Deniz için teklif
Toplam 5
Yorum
Onur Zeki ve Akbaş çok değerli oyuncular ama onlarsız da idare ederiz. :) Deniz güzel oyuncu
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