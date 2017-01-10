 Domagoj Vida hüsranı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    hüsranı

    Domagoj Vida hüsranı
    Defansa mutlaka takviye yapmak isteyen 'da, özellikle taraftarların 1 numaralı gözdesi 'ydı. Hırvat stoper Galatasaray ile sıkça anılırken sosyal medyada da sarı-kırmızılılar, Vida'yı takımlarında görmek istediğini açıkça ortaya koydu. Ancak Vida için 8 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu fiyattan aşağıya inmeyeceklerini de belirtince Galatasaray, Vida'yı da gündeminden çıkardı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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