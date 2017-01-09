 Lukas idmanda – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lukas idmanda

    Lukas idmanda
    Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olması beklenilen Lukas , yaklaşık 1 ay sonra takımla ilk kez çalıştı. Alman oyuncunun, antrenmanda neşeli tavırları dikkat çekti. Galatasaray'da Wesley Sneijder salonda çalışmalarını sürdürürken, Sinan Gümüş ise düz koşu yaptı. Tolga Ciğerci, Cavanda, Eray İşcan ve Cenk Gönen program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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