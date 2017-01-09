 Klopp: Teklif bekliyoruz – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    : Teklif bekliyoruz

    Klopp: Teklif bekliyoruz

    Liverpool'da forma giyen Mamadou Sakho için İngiliz kulübünün menajeri 'tan açıklama geldi.

    Sakho hakkında sorulan soruya, "Her şey açık, durum belli. Teklif bekliyoruz" şeklinde cevap veren Jurgen , Fransız stopere ihtiyacı olmadığını belirtti. İngiliz basını, 26 yaşındaki stoper için West Brom, Crystal Palace, Swansea gibi Premier Lig ekiplerinin dışında Sevilla ve Galatasaray'ın da ilgilendiğini yazdı.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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