Garry Rodrigues kontrolden geçti

Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ve transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenilen Hollanda doğumlu futbolcu, Liv Hospital'da bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.