Garry Rodrigues kontrolden geçti
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri için dün İstanbul'a getirdiği Garry Rodrigues, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ve transferinin büyük ölçüde tamamlandığı öğrenilen Hollanda doğumlu futbolcu, Liv Hospital'da bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldu.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giyen oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:16
- ‘Savaşım sürecek’
Toplam 7
Yorum
Unknown Draxler da geldi daha sen çok oynarsın o takımda
- Ekici'den Fener'e rest
Toplam 32
Yorum
Sneijder_W Oyuncunun aklı hala Galatasaray'da bu her halinden belli oluyor. ''Onlar gelecekler ve beni alacaklar'' umudunu yitirmemiş. Son dakikaya kadar böyle hissedecek. Normalde ihtiyacımız yok ama bizi bu kadar isteyen bir oyuncuyu başka bir takıma bırakmamalıyız.
- Büyük taaruz
Toplam 9
Yorum
FB li Bir fenerli olarak Volkan a geçmiş olsun diyorum.Ama sakatlandığına üzülmedim.İnşallah sezonu kapatır.Çünkü bu adam top oynayamıyor.
Garry Rodrigues kontrolden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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