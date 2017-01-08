Riekerink ile yollar ayrılıyor
Jan Olde Riekerink, sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili olarak konuşan Nazifoğlu, "Riekerink'le uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs'ta oturup konuşacağız. Bu seneyi hoca ile bitireceğiz" dedi.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:15
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
- "Satmıyoruz"
Toplam 34
Yorum
BJK 1903 beyler ETO bence BJK gelirse ilk 2-3 macda cidi bir sakatlik gecire bilir o tehlike var adam olmus 36 yani 37n girecek bence mantikli deyil pek alinmasi ha reklam amacli ok ama forvet amaclisa zor bence orman 5-6mil.kiyip genc bir yetenek almali dortmund misali abubayank görmüyormusun adam 12.5 euroya alindi bir kac yil önce simdi adam 125 mil.euro vermeyi düsünen var adam 10 katlamis kendini böyle oyunculari bulmak lazim ETO devri bitti beyler o daha 2018 sonra cinede gider oynamaya :)
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 19
Yorum
murat etoyu beşikteş kesınalmalı bu oyun cu bıde gereklı başkan yanlış yaPIYOR
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