 Podolski Çin’e yakın – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Podolski Çin’e yakın

    Podolski Çin’e yakın
    Sportif AŞ yöneticisi 'nun Çin iddialarını doğruladığı Podolski için Almanya'nın Bild Gazetesi'nden flaş bir şekilde bu teklifin ayrıntıları ortaya konuldu. Araplar ve Brezilya'dan Flamengo'nun pazarlık masasında olduğunu öne süren Bild, bu iki teklifin de Çin'den gelen teklifle rekabet edemeyeceğini vurguladı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:16
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