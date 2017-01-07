 Kaleye 19’luk Gül – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kaleye 19’luk Gül

    Kaleye 19’luk Gül

    Genç kaleci, Antalya’da dün yapılan idmanda yer alırken, Muslera bandajla çalıştı.

    'ın Antalya kampı sürüyor. Sarı-kırmızılılar dün kaldıkları otelin sahasında kondisyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan kendilerine verilen programı uyguladı. Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Muslera, eli bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi. Üç kalecinin de sakatlanması nedeniyle teknik heyetin isteğiyle İstanbul'dan kampa getirilen 19 yaşındaki kaleci dün ilk idmanına çıktı.

    RİEKERİNK TEMPO YÜKSELTTİ
    Uzun zamandır çift idman yaptırmayan Jan Olde Riekerink bu konudaki eleştirileri dikkate aldı. Hollandalı teknik direktör kampta dün sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaptırdı.

    PODOLSKİ TOPLA BULUŞTU
    İki gündür koşu yaparak idmanlarını sürdüren Lukas Podolski, topla çalışmalara başladı. Alman Panzeri dün takımdan ayrı olarak sahada tek başına şut ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.

    ERAY'IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
    Galatasaraylı kaleci Eray İşcan'ın üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Dün idmana çıkmayan Eray'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.


    Savaş ÇORLU
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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