Kaleye 19’luk Gül
Genç kaleci, Antalya’da dün yapılan idmanda yer alırken, Muslera bandajla çalıştı.
RİEKERİNK TEMPO YÜKSELTTİ
Uzun zamandır çift idman yaptırmayan Jan Olde Riekerink bu konudaki eleştirileri dikkate aldı. Hollandalı teknik direktör kampta dün sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman yaptırdı.
PODOLSKİ TOPLA BULUŞTU
İki gündür koşu yaparak idmanlarını sürdüren Lukas Podolski, topla çalışmalara başladı. Alman Panzeri dün takımdan ayrı olarak sahada tek başına şut ve top sürme çalışmaları gerçekleştirdi.
ERAY'IN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Galatasaraylı kaleci Eray İşcan'ın üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Dün idmana çıkmayan Eray'ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi.
Savaş ÇORLU
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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