Galatasaray 8 milyon TL ödeyecek

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada önemli bir kadro revizyonuna giden Galatasaray'ın sözleşme fesih bedelleri için ödeyeceği rakam 2 milyon avroyu aştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kadroda düşünmediği isimlerden ilk olarak Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın mukavelelerini sonlandırırken, bu oyunculara ödenecek toplam tazminat miktarı 2 milyon 15 bin avro oldu.

Galatasaray'da sözleşmesi sonlandırılan isimlerden Kolbeinn Sigthorsson'a 400 bin avro, Hamit Altıntop'a 825 bin avro, Lucas Ontivero'ya 550 bin avro ve Jem Paul Karacan'a ise 240 bin avro tazminat ödeneceği duyuruldu.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, alacaklarının 250 bin lirasını karşılayarak Salih Dursun'u Antalyaspor'a, ödemelerinin tamamının yapılması kaşılığında ise Emrah Başsan'ı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a kiralayarak kadro yapılandırmasını sürdürdü.

Sırada 3 isim daha var

Kadroda yeniden yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekipte 3 oyuncunun daha sözleşmelerinin feshedilmesi bekleniyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı forması giyecek olması nedeniyle planlamaya dahil edilmeyen Aurelien Chedjou, durumunun netlik kazanması beklenen ilk oyuncu konumunda.

Ayrıca, sözleşmeleri olmasına karşın kadroda yer almayan Endoğan Adili ve Umut Gündoğan'la da sözleşme fesih görüşmeleri yoğun bir şekilde sürüyor.

Transfer çalışmaları yoğunlaştı

Galatasaray, ara transfer döneminde kadroya takviye yapabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen Cape Verdeli oyuncu Garry Rodrigues, transferinde sona yaklaşılan en önemli isim.

Lukas Podolski'nin Çin'den gelen teklife vereceği cevap beklenirken, forvet ve savunma hattı için de teknik direktör Jan Olde Riekerink'in raporu doğrultusunda alternatifler değerlendiriliyor.