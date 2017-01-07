Divan toplantısı ertelendi
G.Saray'da bugün gerçekleştirecek Divan Kurulu toplantısı ertelendi. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, "Divan Kurulu'nun 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hava muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Samuel Eto’o’da büyük heyecan
Toplam 1
Yorum
Tolga biraz fazla uzadı bu transfer ne olacaksa olsun yoksa başka takımlar kapacak adamı kartalımıza büyük katkı verecektir beklemeyelim artık
- ''En büyük kulüpteyim''
Toplam 1
Yorum
hrd dur bakalım evlat daha yeni geldin snr sanada öğretirler büyüğü küçüğü
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Toplam 17
Yorum
erol başkan,başkan,başkaaaaaaaaaaaan.
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