 Divan toplantısı ertelendi – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Divan toplantısı ertelendi

    Divan toplantısı ertelendi
    G.Saray'da bugün gerçekleştirecek Divan Kurulu toplantısı ertelendi. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, "Divan Kurulu'nun 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hava muhalefetinden dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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